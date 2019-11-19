Зеппельт: кажется, Бах всегда будет защищать Россию. Что ещё должно произойти?

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, выразил мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет поддерживать Россию при любых обстоятельствах.
«Как и ожидалось, Томас Бах, похоже, против тотального бойкота России. Что бы россияне ни делали, в президенте МОК они, очевидно, могут найти ключевую фигуру, которая, кажется, защитит их при любых обстоятельствах. Что ещё должно произойти?» — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Ранее Бах заявил, что не хотел бы полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
В отношении участия России на летних Олимпийских играх в 2016 году последнее слово оставалось за МОК. В 2018 году МОК позволил участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом «олимпийским атлетам из России».
Теперь же, согласно новому кодексу, ВАДА обладает более широкими полномочиями для наказания стран, которые нарушают антидопинговые правила.
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