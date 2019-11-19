«День сурка». Зеппельт ждёт от МОК очередного решения в пользу России

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, сравнил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2020 года со сценарием киноленты «День сурка».

«Вполне возможно, что нас ждёт повторение 2016 и 2018 годов. Томас Бах и его друзья со своей организованной закулисной политикой пишут сценарий для очередного пророссийского решения. Вспомните фильм «День сурка», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

В отношении участия России на летних Олимпийских играх в 2016 году последнее слово оставалось за МОК. В 2018-м МОК позволил участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом «олимпийским атлетам из России».



Теперь же, согласно новому кодексу, ВАДА обладает более широкими полномочиями для наказания стран, которые нарушают антидопинговые правила.