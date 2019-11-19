Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«День сурка». Зеппельт ждёт от МОК очередного решения в пользу России

«День сурка». Зеппельт ждёт от МОК очередного решения в пользу России
Другие / Прочие виды спорта 0

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, сравнил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2020 года со сценарием киноленты «День сурка».

«Вполне возможно, что нас ждёт повторение 2016 и 2018 годов. Томас Бах и его друзья со своей организованной закулисной политикой пишут сценарий для очередного пророссийского решения. Вспомните фильм «День сурка», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

В отношении участия России на летних Олимпийских играх в 2016 году последнее слово оставалось за МОК. В 2018-м МОК позволил участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом «олимпийским атлетам из России».

Теперь же, согласно новому кодексу, ВАДА обладает более широкими полномочиями для наказания стран, которые нарушают антидопинговые правила.

Зеппельт: кажется, Бах всегда будет защищать Россию. Что ещё должно произойти?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019