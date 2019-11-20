Шишкарёв рассказал о состоянии перенёсшего операцию на сердце Трефилова

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о состоянии здоровья бывшего главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова, который в начале года перенёс операцию на сердце.

«Евгений Васильевич в прекрасной интеллектуальной форме. Не могу сказать, что физической. Он полностью следует рекомендациям врачей. Мы ему помогаем, потому что в этом плане он не очень дисциплинированный человек. Приходится напоминать, что здоровье – наш приоритет. Но в целом он хорошо себя чувствует. Евгений Васильевич помогает, смотрит матчи, делает замечания, высказывает предложения. Состав с ним обсуждали, хотя сейчас не так много вариантов для выбора.

Трефилов не полетит на тренировочный турнир в Корею, он сразу отправится на чемпионат мира. Мы бережём его здоровье, а длинные перелёты – не совсем то, что ему сегодня нужно», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

В августе Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. Национальную команду возглавил Амброс Мартин. Трефилов стал вице-президентом ФГР.