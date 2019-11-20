ВАДА приостановило аккредитацию лаборатории в Бангкоке

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило аккредитацию Национального центра допинг-контроля в Бангкоке (Таиланд) сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба ВАДА.
Приостановка была наложена из-за несоответствий с международным стандартом для лабораторий (ISL), выявленных в ходе посещения объекта ВАДА и последующего наблюдения за его деятельностью.
Расследование проходило с сентября 2019 года. Решение, вступившее в силу 18 ноября, запрещает лаборатории проводить любые антидопинговые мероприятия, включая все анализы мочи и образцов крови.
Лаборатория может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения уведомления. Если все недочёты будут устранены до окончания шестимесячного срока, отстранение будет снято. Если через полгода лаборатория по-прежнему не будет соответствовать стандарту, отстранение будет продлено ещё на 6 месяцев.
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