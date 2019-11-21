Россиянин Черноусов занял 3-е место в стрельбе из пистолета в финале Кубка мира

Россиянин Артём Черноусов показал третий результат в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в финале Кубка мира по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в Путяне (Китай).

В финале 23-летний спортсмен набрал 220,6 балла. Первое место занял представитель Китая Пан Вэй (243,7). Серебро завоевал Пак Дэ Хон из Южной Кореи (241,7).

На чемпионате мира 2018 года Черноусов завоевал золотую, серебряную и бронзовую награды. Также в его активе три победы на Европейских играх в Минске 2019 года.



Финал Кубка мира завершится 23 ноября.

Финал Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Китай



1. Пан Вэй (Китай) — 243,7

2. Пак Дэ Хон (Южная Корея) — 241,7

3. Артём Черноусов (Россия) — 220,6.