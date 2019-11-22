Швеция и Швейцария сыграют в финале чемпионата Европы по кёрлингу

Определились финалисты мужского чемпионата Европы по кёрлингу — за главный трофей соревнований поспорят сборные Швеции и Швейцарии. Для шведов турнир домашний — континентальное первенство проходит в Хельсинборге.



В полуфинальных матчах шведы уверенно обыграли команду Шотландии (8:4), а швейцарцы нанесли поражение команде Дании (8:5).



Решающий матч состоится 23 ноября. Шотландия и Дания сыграют в матче за бронзовые медали чемпионата Европы. Победитель турнира автоматически квалифицируется на чемпионат мира, который пройдет с 28 марта по 5 апреля в Шотландии.



Напомним, мужская сборная России также участвовала в чемпионате Европы, однако на групповом этапе проиграла семь матчей из девяти и опустилась в дивизион В.

Российские кёрлингистки завершили групповой этап ЧЕ с 8 победами в 9 матчах