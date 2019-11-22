Тренер московского «Динамо» прокомментировал первую победу в волейбольной ЛЧ

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Наталия Гончарова прокомментировали победу в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20).

«Я сказал девочкам, что в прошлом году у нас за год было три поражения, а в этом сезоне уже четыре в начале сезона. Я думаю, для всех это был очень неприятный момент, неприятная полоса. Сегодня максимально постарались забыть об этом и сосредоточиться на сегодняшней игре. Сыграли хорошо, удачно вышла Виктория Русакова, выполнила установки, которые мы ей давали. Яна Щербань немного приболела, ничего критичного, рабочий момент», — цитирует Сукомела официальный сайт клуба.

«Мы никак не могли понять, что происходит с нашей игрой. Вроде бы мы готовились, тренировались, старались. Желание играть было, но что-то не получалось! Сегодня мы вышли из этой чёрной полосы, я безумно довольна тем, что мы сегодня победили!» — сказала Гончарова.

Следующим соперником столичной команды будет болгарская «Марица». Встреча состоится 27 ноября.