Тренер московского «Динамо» прокомментировал первую победу в волейбольной ЛЧ

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Наталия Гончарова прокомментировали победу в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20).
«Я сказал девочкам, что в прошлом году у нас за год было три поражения, а в этом сезоне уже четыре в начале сезона. Я думаю, для всех это был очень неприятный момент, неприятная полоса. Сегодня максимально постарались забыть об этом и сосредоточиться на сегодняшней игре. Сыграли хорошо, удачно вышла Виктория Русакова, выполнила установки, которые мы ей давали. Яна Щербань немного приболела, ничего критичного, рабочий момент», — цитирует Сукомела официальный сайт клуба.
«Мы никак не могли понять, что происходит с нашей игрой. Вроде бы мы готовились, тренировались, старались. Желание играть было, но что-то не получалось! Сегодня мы вышли из этой чёрной полосы, я безумно довольна тем, что мы сегодня победили!» — сказала Гончарова.
Следующим соперником столичной команды будет болгарская «Марица». Встреча состоится 27 ноября.
- 22 ноября 2019
-
09:11
-
08:15
-
08:03
-
01:55
-
00:55
-
00:18
- 21 ноября 2019
-
23:27
-
23:26
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:28
-
20:27
-
19:36
-
19:01
-
18:58
-
18:01
-
17:21
-
16:59
-
16:49
-
16:38
-
16:27
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:44
-
15:33
-
15:10
-
14:42
-
13:47
-
12:59
-
12:19
-
11:53
-
11:46
-
11:39