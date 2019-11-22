Процесс восстановления федерации лёгкой атлетики России приостановлен

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters. Восстановление российской федерации приостановлено до окончания расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, из-за вмешательства в которое накануне были отстранены президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и ещё несколько человек из руководства организации.

О решении приостановить процесс восстановления членства ВФЛА заявил глава рабочей группы World Athletics по этому вопросу Руне Андерсен.

Ранее сегодня министр спорта России Павел Колобков заявил, что комиссия Минспорта по аккредитации 27 ноября рассмотрит дальнейшую судьбу ВФЛА.

Минспорт России решит дальнейшую судьбу Федерации лёгкой атлетики 27 ноября