Крашенинников: болельщики уже должны привыкнуть, что играем валидольно

Автор передачи, с которой Борисом Никоноровым был забит решающий гол в матче чемпионата мира по пляжному футболу Россия – Сенегал (8:7), Юрий Крашенинников подвёл итог стартового матча сборной России.

«Болельщики уже должны привыкнуть, что мы так играем валидольно матчи. Не хотелось бы критиковать команду, потому что впереди очень важные матчи, но очень много ошибок. Столько голов пропустить, но хорошо, что удалось выиграть.

Не знаю, что пошло не так. Заранее говорили, что нужно играть уже, садиться втроём в центр, потому что они либо один в один обыгрывают, либо в стеночку забегают – всё видно. И с этих моментов нам забивали голы. Свои же ошибки, когда мяч можно просто выбить и спокойно сесть, обороняться. Были моменты, когда мы пытались играть в скоростной футбол, с ними состязаться.

Они компенсируют мастерство физикой, атлетичностью, но за счёт того, что они глупо играют в обороне, мы много голов забили со стандартов.

Гениальная передача на решающий гол? Боря подсказал, я ему отдал должок, он мне такую же передачу во втором тайме сделал», — сказал Крашенинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.