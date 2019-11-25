Казахстанский каток «Медео» хочет претендовать на финал КМ-2022 по конькам

Легендарный казахстанский спорткомплекс «Медео», расположенный в горах под Алма-Атой на высоте 1691 м над уровнем моря, планирует вступить в борьбу за право проведения финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2021/22. Он может пройти в рамках большой программы, посвящённой 50-летию знаменитого ледового центра, в котором в своё время было побито свыше 200 мировых рекордов. Об этом «Чемпионату» сообщил пресс-офицер Национальной федерации конькобежцев Казахстана Кирилл Пяртел.



«Сегодня «Медео», пожалуй, единственный самоокупаемый спортивный объект в Республике. Пять лет стадион находился в управлении частной компании, и теперь вернулся под контроль администрации города Алматы. Стадион стал частью холдинга, в который также входит Центральный стадион, где проходят домашние матчи футбольного клуба «Кайрат», а также комплекс лыжных трамплинов. Несмотря на получаемый доход, стадион 10 лет не получал должного ремонта. С момента подготовки к Азиатским играм 2011 года требует вмешательства гидроизоляция, плита ледовой арены и внутренние коммуникации. Выработали свой ресурс холодильное оборудование, табло, система звукового оповещения.



Уже принято решение, что стадион станет центром, вокруг которого начнётся развитие огромной территории Государственного регионального природного парка «Медео». Ремонт – часть большой программы, посвящённой 50-летию «Медео». Кульминацией юбилея станет международный старт под эгидой ISU. Самый амбициозный, но, при этом, реалистичный сценарий – борьба за право принят финал Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет сразу после Олимпиады Пекин-2022. Насколько это большое и масштабное событие – говорить не нужно. Уже сейчас начаты переговоры с Международным союзом конькобежцев по вопросу создания консультативной группы, в которую войдут технические консультанты международной федерации. Помимо технических специалистов также в группу войдут архитекторы, историки, ветераны спорта, лидеры общественного мнения. Задача группы проста – оказать консультативную и практическую помощь во время капитального ремонта».



Кирилл Пяртел также прокомментировал возможность проведения матча КХЛ на «Медео».

«Что касается хоккея, то будет ли это матч команд КХЛ, или Матч всех звёзд – это будет решаться значительно позже. В любом случае не хоккей будет вершить судьбу «Медео», а комплексные решения, в сферу интересов которого входят конькобежный спорт, хоккей с мячом и шайбой, спидвей, шорт-трек и даже сравнительно новый проект Ice Cross Downhill. Всё это только часть целей и задач. Отдельный проект – это летние программы, программы массовой доступности, публичные катания и многое другое, что у нескольких поколений алматинцев ассоциируется с «Медеу», — подчеркнул он.