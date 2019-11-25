Россию могут допустить к ОИ-2020 только под нейтральным флагом и без гимна

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал допустить российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио под нейтральным флагом и без использования гимна.
Как сообщает The New York Times, российские спортсмены выступят на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральном статусе и получат любые завоёванные медали без поднятия государственного флага и исполнения национального гимна.
Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию 9 декабря.
Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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