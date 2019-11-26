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Валуев рассказал, что случится, если будет принято решение об отстранении России

Валуев рассказал, что случится, если будет принято решение об отстранении России
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.

«Если у нас до 9 декабря есть какие-то требования, которые мы можем выполнить, — надо выполнять. Если у нас на руках есть «невозможность оценить ситуацию» и лишь сообщение о том, что что-то может быть, то, значит, расслабились и ждём 9-е. Что будет, если будет принято решение отстранить Россию? Всё будет плохо, в первую очередь для спортсменов», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!
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