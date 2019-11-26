Валуев рассказал, что случится, если будет принято решение об отстранении России

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.



«Если у нас до 9 декабря есть какие-то требования, которые мы можем выполнить, — надо выполнять. Если у нас на руках есть «невозможность оценить ситуацию» и лишь сообщение о том, что что-то может быть, то, значит, расслабились и ждём 9-е. Что будет, если будет принято решение отстранить Россию? Всё будет плохо, в первую очередь для спортсменов», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.