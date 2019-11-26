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Исинбаева — о санкциях ВАДА: практика показывает, что рекомендации исполняются

Исинбаева — о санкциях ВАДА: практика показывает, что рекомендации исполняются
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.

«Сегодня мне оборвали телефоны и у всех один и тот же вопрос: «Что я думаю о рекомендации ВАДА в отношении российского спорта и участия нашей сборной в Олимпийских играх в Токио-2020?»

Я ничего об этом не думаю, какой смысл… Практика показывает, что если уже есть рекомендации, то в дальнейшем они принимаются к сведению и исполняются. Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашения решения 9 декабря, которое уже по-любому принято исполкомом ВАДА. Осталось ждать недолго», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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