Олимпийский чемпион Захаров объяснил, почему пропустил допинг-тесты

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров рассказал, почему пропустил допинг-тесты. Сегодня, 26 ноября, стало известно, что титулованный спортсмен был дисквалифицирован на 18 месяцев. Он не стал подавать апелляцию и объявил о завершении карьеры.

«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. Дорогие болельщики и все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам! Допинг никогда не употреблял и не буду… Закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям, кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи», — написал Захаров в своём «инстаграме».

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.

Олимпийский чемпион Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов