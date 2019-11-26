Саммельвуо: моя мечта — завоевать олимпийскую медаль со сборной России

Наставник мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итоги своего первого сезона во главе национальной команды и поделился планами на будущее.

«Для меня это был большой опыт. Лигу наций и олимпийский отбор прошли очень хорошо, как и планировали. А вот на чемпионате Европы нам не удалась одна игра, в четвертьфинале против Словении. Мы хотели попасть в полуфинал, быть в четвёрке лучших, но… После поражения от словенцев, разумеется, в голову приходили мысли, что какие-то вещи нужно было сделать по-другому, но так происходит всегда.

Что касается Кубка мира, то в Японии из-за травм наш состав не был оптимальным, и команда потерпела пару необязательных поражений. Хотя и там в любом случае можно было сыграть лучше. Впервые календарь оказался настолько плотным – мы приняли участие в четырёх турнирах и в целом, считаю, справились хорошо. А поражение от Словении должно послужить дополнительной мотивацией. Теперь мы лучше понимаем, над чем нужно работать.

Цели сборной России на Олимпийских играх в Токио? С руководством федерации об этом ещё не говорили, но, думаю, медаль – это обязательно. Мы очень хотим завоевать олимпийскую медаль, это мечта! Конечно, было бы здорово, если бы Россия снова стала чемпионом Игр, но есть много команд, которые хотят того же. Поэтому надо много работать, а не обещать. Скажу так: мы можем выиграть золото. Для этого потребуется немного удачи, которую надо заслужить тяжёлым трудом. И, конечно, необходимо верить, что это возможно.

Как команда будет готовиться к Токио? Здесь всё предельно ясно и просто. Есть Лига наций, а потом – Олимпийские игры. Нужно лишь определиться, когда начинать тренировки. Скорее всего, приступим к подготовке в начале мая. Будем думать по поводу ротации в матчах Лиги наций. Надо грамотно распределить нагрузку, поскольку в этом турнире матчи будут проходить пять уик-эндов подряд плюс переезды. А если команда выйдет в финал, останется совсем мало времени до Олимпийских игр. Так что здесь ещё надо очень хорошо подумать.

Я действительно привык к России, мне нравится здесь. Думаю, что я уже понимаю россиян, их менталитет. Хотя что такое «русский менталитет»? У каждого человека он свой. А страна мне очень нравится. Я работал в разных городах и в любом из них хорошо адаптировался», — цитирует Саммельвуо сайт Олимпийского комитета России.