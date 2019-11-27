Лихачёв: будем делать всё возможное, чтобы сотворить ещё одно «чудо на песке»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги заключительного матча группового этапа с Беларусью (5:3).
«Первый период, к сожалению, у нас не получился, но дальше ребята взяли себя в руки и показали хорошую игру. На мой взгляд, заслуженно победили. Цена у этого матча была колоссальная. Правильно кто-то окрестил эту встречу «игрой года». Понятно, что матч за выход из группы на чемпионате мира носил статус важнейшего. Я очень рад, что ребята сумели проявить большие морально-волевые усилия, смогли показать хороший футбол во втором и третьем периоде, и выполнить поставленную задачу.
Когда ты проигрываешь 1:3, то необходимо забить хотя бы один мяч, чтобы вернуться в игру. Поэтому второй гол сыграл важнейшую роль в итоговом результате. Помогло наше наигранное стандартное положение, которое мы хорошо использовали. В этот момент появилась вера, что все в итоге закончится благополучно.
Понятно, что перед игрой со сборной Бразилии дисквалификации Макарова и Папоротного — это колоссальные потери для нас. Но зато это шанс для остальных футболистов. Для того же Остапа Федорова, он получит свой матч «жизни». Кирилл Романов сегодня отдохнул, в конце вышел на одну смену. Даже в восемь человек мы дадим бой. Будем настраиваться максимально. Понятно, что потери для нас колоссальные, но мы будем делать все возможное, чтобы сотворить еще одно «чудо на песке»», — приводит слова Лихачёва официальный сайт РФС.
Сборная России, набрав 6 очков, вместе с Сенегалом вышла в плей-офф чемпионата мира.
В четвертьфинале турнира сборная России встретится с победителем группы D. На первое место в этой группе претендуют Бразилия, Нигерия и Португалия.
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