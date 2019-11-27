Ягудин: допинг — это не Россия. Вспомните биатлонистов-астматиков из Скандинавии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на заявление главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, который в свете последнего допингового скандала усомнился в существовании чистых российских спортсменов и призвал отстранить всех россиян от участия в Олимпиаде-2020.
«То, что сказал этот человек, — полный бред. Если проецировать грязных и чистых спортсменов на планете Земля, получается, что везде всё плохо и ужасно и всюду ложь. Это не так, иначе планета бы прекратила своё существование. В этом мире добра и честности намного больше, и чистых спортсменов в нашей стране огромное количество. Это неоспоримый факт.
Надо дождаться 9 декабря и тогда принимать решения. Ситуация для наших спортсменов не очень положительная. Сейчас преждевременно о чём-то говорить.Тема с допингом больная для нашей страны. Нужно в определённый момент сделать выводы и перезагрузить наш российский спорт. Надо, чтобы тема допинга больше в нашей стране не поднималась.
Как спортсмену, мне будет обидно, что могут вообще не допустить наших российских спортсменов на крупные турниры, потому что они не люди, которые сегодня работали в библиотеке, а сегодня перешли на другую должность. Спортсмены с самого раннего возраста были в этой деятельности. Лишать честных спортсменов — это преступление.
А вспомните биатлонистов скандинавских стран — они все астматики. Допинг — это не Россия, допинг — мировая проблема. Несправедливо считать, что в России он есть, а другие страны кристально чистые. Но сейчас представление о нашей стране не лучшее», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
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