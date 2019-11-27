Лебедев — о заявлении главы USADA: в их представлении Россия – враг номер один

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, который в свете последнего допингового скандала усомнился в существовании чистых российских спортсменов и призвал отстранить всех россиян от участия в Олимпиаде-2020. Российскую сторону уличили в махинациях с данными Московской лаборатории, которые были переданы ВАДА.

«В Российской Федерации подавляющее большинство – чистые спортсмены, которые никогда не принимали допинг, а завоёвывали медали в чистой и конкурентной борьбе. Америка во многих видах спорта – наш конкурент. Они решили бороться с помощью отстранения наших спортсменов от Олимпиады – это неспортивный метод. Все те голоса, которые раздаются против нашей страны в этом вопросе, – нечестный и неконкурентный вид борьбы. СССР и Россия всегда были в тройке или на первом месте по количеству медалей на Олимпиадах. Это многих раздражало, нужно было что-то делать – вот они и придумали бороться так.



Что касается слов Тайгарта, то вы что, хотите, чтобы он выделил пять-шесть чистых фамилий, а остальных попросил убрать? Он их и по фамилиям не знает! В их представлении Россия сегодня – враг номер один по всем вопросам. От экономики и политики – до спорта и туризма. А на войне, пусть она и без жертв и вторжений, не различают противника, виноваты все. Это необъективно, но все действовали бы так же.



Но дыма без огня не бывает, определённая доля вины лежит и на наших спортивных чиновниках. Если бы ложки дёгти в бочке мёда не было, не было бы и скандала. Некоторые спортсмены, которые попадались на допинге, есть. Нам необходимо усиливать страну с допингом, усиливать наказание и работу со спортивными федерациями. Это слишком большой и хороший урок для нашей страны – момент, чтобы что-то делать, назрел», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Глава USADA: чистые российские спортсмены вообще существуют?