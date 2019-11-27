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Европейский совет по взаимодействию с ВАДА выступил за санкции в адрес России

Европейский совет по взаимодействию с ВАДА выступил за санкции в адрес России
Другие / Прочие виды спорта 0

Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) поддержал рекомендации комитета по соответствию о применении санкций к России, сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством подавляющим числом голосов полностью поддержали последние рекомендации комитета по соответствию.

Это свидетельствует о том, что к нашей системе нет доверия. На следующие четыре года рекомендовано назначить международного эксперта в РУСАДА для мониторинга независимой работы агентства и гарантий невмешательства в работу РУСАДА", — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Исполком ВАДА объявит решение о статусе РУСАДА 9 декабря.

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