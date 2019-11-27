Минспорт РФ рекомендовал отстранить сотрудников ВФЛА, причастных к делу Лысенко

Министерство спорта РФ рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает ТАСС. Речь идёт об административном персонале, тренерах и других спортсменах.

Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проигнорировали приглашение на заседание, где был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил.



Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. В результате расследования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) в сотрудничестве с РУСАДА был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА, включая бывшего главу организации Дмитрия Шляхтина, покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.