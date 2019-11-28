Тренер московского «Динамо» прокомментировал вторую победу в волейбольной ЛЧ

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Яна Щербань прокомментировали победу в матче с болгарской «Марицей» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:17).

«В этом матче всё для нас сложилось хорошо. „Марица“ играла отлично, особенно в защите. Однако в ключевых моментах мы были немного сильнее, поэтому победили. Это было нелегко, так как „Марица“ оказала серьёзное сопротивление», — цитирует Сукомела официальный сайт ЕКВ.

«Поздравляю нашу команду с победой. Хотела бы отметить, что „Марица“ отлично играла в защите и в целом действовала очень хорошо. Нам пришлось нелегко, потому что они быстро атаковали. Я рада, что мы завоевали три очка», — сказала Щербань.

В первом туре «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК».