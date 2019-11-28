Карелин: формат «сборная России — сборная мира» – самый наглядный

Матчевая встреча сборных России и остального мира по греко-римской и вольной борьбе станет центральным событием Гран-при Москвы — Кубка АЛРОСА, который пройдёт 29-30 ноября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отметил новый формат турнира, посоветовал Билялу Махову сконцентрироваться на вольной борьбе и рассказал, как Новосибирск готовится к чемпионату России по греко-римской борьбе, который пройдёт 16-19 января.

«Конец года, предолимпийский сезон завершается, начинается олимпийский — и будут очень интересные встречи как в личном турнире, так и в командных соревнованиях. Турнир важен и с точки зрения популяризации и пропаганды спортивной борьбы, формат „сборная России — сборная мира“ – самый наглядный для подачи и обретения нового отряда болельщиков. С помощью современных возможностей мы расширим зрительскую аудиторию, Федерация спортивной борьбы России организует эффектную подачу, красивую картинку.

Желаю Билялу Махову после длительного перерыва продемонстрировать свою лучшую форму и лучшие кондиции. Вы знаете, я противник больших перерывов между стартами, однозначно, будет тяжело, но если он на ковре – значит, Билял чувствует в себе силы и возможности идти вперёд. Надеюсь, что несмотря на неудачу Сергея Семёнова на предолимпийском чемпионате мира, в России найдутся борцы, которые смогут заполнить категорию и завоевать олимпийскую лицензию, продемонстрируют готовность биться за олимпийский пьедестал, и дадут возможность Билялу сосредоточиться на выступлениях в вольной борьбе.

Работаем в Новосибирске над картинкой, над наглядностью, над подачей, надеемся, что будет вкусно. Мы учли все уроки годичной давности, когда федерация борьбы Калининградской области проводила аналогичный турнир, а также сопоставили все с чемпионатом мира в Нур-Султане. Будем применять всё, до мелочей – включая то, как были оборудованы места для секундантов и боковых арбитров. То, что сегодня представляется широкой аудитории на главных стартах календаря UWW, это интересно. Есть над чем поработать по аспекту «церемония награждения», сделать его покороче, я бы даже сказал, сделать его молниеносным. А в остальном всё на уровне. Я сложно относился к изменению световых и цветовых гамм турниров UWW, но результаты показывают, что было принято верное решение", — цитирует Карелина пресс-служба ФСБР.