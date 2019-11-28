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МИД РФ: Россию пытаются выдавить из мирового спорта

МИД РФ: Россию пытаются выдавить из мирового спорта
Другие / Лёгкая атлетика 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований. Ранее за такие санкции выступил комитет по соответствию Всемирного антидопингового комитета.

«Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы её наблюдаем на протяжении многих лет. Мы видим такую чёткую спайку, увы, такого лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми не только фактами, но любыми предлогами, даже любыми антифактами, для того, чтобы выдавить Россию из настоящего мирового спорта. Мы видим спайку между ними и между, к сожалению, международным мировым информационным пространством, всё очевидно», — цитирует Захарову РИА «Новости».

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