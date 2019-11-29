Сборная России сыграет с Италией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу узнала соперника по полуфиналу чемпионата мира. За выход в финал турнира национальная команда России сыграет со сборной Италии.
Итальянцы в своём четвертьфинальном матче одержали победу над сборной Швейцарии со счётом 5:4.
Напомним, национальная команда России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае, обыграла сборную Бразилии.
Подопечные Михаила Лихачёва добились волевой победы со счётом 4:3. В составе российской команды дважды отличился Кирилл Романов, забитыми мячами отметились также Фёдор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дубль на счету Суареса Да Косты Родриго, ещё один гол в свой актив записал Мао.
Полуфинальный матч между сборными России и Италии состоится 30 ноября.
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