Определились все полуфиналисты чемпионата мира по пляжному футболу

В заключительном матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу сборная Японии обыграла Уругвай со счётом 3:2. Таким образом, определились все полуфиналисты турнира. Соревнования проходят в Парагвае.
В полуфиналах Россия сыграет с Италией, а Япония встретится с Португалией.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Полуфиналы
30 ноября. Италия — Россия. Начало — 22:15 мск
30 ноября. Япония — Португалия. Начало — 00:00 мск.
Напомним, ранее сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира обыграла Бразилию. Подопечные Михаила Лихачёва добились волевой победы со счётом 4:3. В составе российской команды дважды отличился Кирилл Романов. Забитыми мячами отметились также Фёдор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дубль на счету Суареса Да Косты Родриго, автором ещё одного гола стал Мао.
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