Норвежская лыжница Фалла выиграла спринт на этапе Кубка мира в Руке

Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала победу в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) с результатом 3.07,09. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (+2,33). Тройку призёров замкнула представительница США Сэйди Бьорнсен (+2,77).

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева остановилась на стадии полуфинала. Её соотечественницы Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию.

В программу стартового этапа Кубка мира также вошли гонки классическим стилем и пасьют. Этап в Руке завершится 1 декабря.