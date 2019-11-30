Гандболистка Манагарова: Олимпиада — это не самая главная цель в моей жизни

Один из лидеров женской сборной России по гандболу — правая крайняя Юлия Манагарова – поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который стартует 30 ноября в Японии.

Манагарова не сумела выступить на победной для России Олимпиаде-2016 из-за карантина по смене спортивного гражданства, до 2014 года она выступала за сборную Украины.



«Олимпиада — это не самая главная цель в моей жизни. Для меня каждый турнир крайне важен — и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и клубные соревнования, особенно Лига чемпионов и чемпионат России. Поэтому и попасть на Олимпийские игры — это не такая задача, что при ее невыполнении жизнь закончится. Нет, все турниры по-своему интересны и важны для меня.

Кто будет главным конкурентом России на чемпионате мира? Там много очень хороших команд — не только Франция, но и Нидерланды, Норвегия. Япония тоже, так как принимает всех дома. Тем более, несколько лет назад эта сборная выглядела очень прилично и демонстрировала серьёзные результаты. Но мы едем с максимальным настроем. Будем идти от игры к игре и делать всё, чтобы добиться победы на турнире», — приводят слова Манагаровой «Известия».