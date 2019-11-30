Нисканен выиграл гонку классическим стилем на 15 км в Руке, Большунов – 5-й

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершилась мужская классическая гонка с раздельным стартом на 15 километров. Её победителем стал хозяин соревнований Ийво Нисканен. Он преодолел дистанцию за 35 минут 30,0 секунды.



Второй стал прошлогодний обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, он уступил Нисканену 13 секунд. Замкнул призовую тройку ещё один норвежец Эмиль Иверсен.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов (+43.8), он стал пятым



Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)

1-й этап. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль



1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 26:47.5.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +13.0.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +14.9…

5. Александр Большунов (Россия) +43.8

6. Андрей Ларьков (Россия) — +45.4

9. Сергей Устюгов (Россия) — +57.2

10. Иван Якимушкин (Россия) — +1:06.2

20. Илья Порошкин (Россия) — +1:29.2

23. Артем Мальцев (Россия) — +1:42.4

24. Андрей Мельниченко (Россия) — +1:47.0

44. Илья Семиков (Россия) — + 2.28.2

53. Глеб Ретивых (Россия) — +2.50.2