Мамиашвили отреагировал на возможное отстранение России от спорта на 4 года

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что возможные санкции в отношении российского спорта со стороны ВАДА сделают только сильнее сборную России по спортивной борьбе.

«Господь не даёт человеку испытаний сильнее, чем он может вынести. Думаю, эти сложности нас и наших спортсменов только укрепят. Конечно, кто не глубоко погружён в ситуацию, могут трактовать её по-разному, но чувства у всех примерно одинаковые: каждый из нас — часть своей страны.

Чтобы почувствовать то, что испытывают сегодня наши спортсмены, попробуйте понять человека, посвятившего всю жизнь тому или иному виду спорта в свете главного события его жизни — Олимпийских игр, уникального по эмоциональности действа. И какое отношение спортсмен, которому хотят запретить поднять свой флаг над головой после победы, имеет к тем, кто всё это устроил? Наши спортсмены не имеют к этому отношения, и вся эта ситуация всех нас только объединит", — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и запретить проводить крупные международные турниры в России. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет принято решение, состоится 9 декабря.