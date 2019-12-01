Конькобежец Кулижников готов попробовать себя в смешанных единоборствах
Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников сказал, что ему нравится следить за смешанными единоборствами и однажды он готов попробовать заняться этим.
«Думаю, сейчас у меня золотой возраст — 25 лет: между парнишкой, который ничего не понимает, и более осознанным человеком. Любимый вид спорта кроме конькобежного? MMA. Последнее время очень много смотрю, увлёкся. Может быть, когда-нибудь даже позанимаюсь», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».
При этом, когда Павла попросили выбрать между Александром Овечкиным и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, он отдал предпочтение хоккеисту.
Кулижников пропустил два первых этапа Кубка мира из-за небольшого повреждения голеностопа, полученного на тренировке.
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