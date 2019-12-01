Федерация самбо обратилась в прокуратуру после драки на турнире в Ингушетии
Всероссийская федерация самбо (ВФС) проведёт проверку в связи с произошедшим инцидентом на турнире в Ингушетии. Ранее в интернете появилось видео с массовой дракой. Сообщалось, что в драке участвовали спортсмены, тренеры и болельщики из Ингушетии и Чеченской Республики.
«Этот турнир проводила альтернативная федерация — Федерация боевого самбо. Мы подали заявление в прокуратуру, в Министерство юстиции — решили бороться с этим по юридической линии. Давно пора навести порядок в этом вопросе — эта федерация не имеет права проводить такие турниры.
Мне вообще непонятно, что это за соревнования — то ли турнир, то ли просто драки», — цитирует президента ВФС Сергея Елисеева «ТАСС».
Драка началась после того, как один спортсмен толкнул другого.
В Ингушетии во время турнира по самбо произошла массовая драка
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