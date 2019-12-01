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Шахматистка Костенюк выиграла чемпионат Европы по рапиду в Монако

Шахматистка Костенюк выиграла чемпионат Европы по рапиду в Монако
Другие / Шахматы 0

В Монте-Карло завершился женский чемпионат Европы по быстрым шахматам, в котором приняли участие более 100 спортсменок.

Россиянки Александра Костенюк и Ольга Гиря набрали по 9 очков из 11. По лучшим дополнительным показателям чемпионкой мира по рапиду стала Костенюк. Александра оформила золотой дубль в Монако, так как несколько дней назад выиграла чемпионат мира по блицу.

Сразу шесть шахматисток отстали от лидеров на 1 очко. Среди них Антуанета Стефанова (Болгария), Нино Бациашвили (Грузия), Валентина Гунина, Алина Кашлинская (обе — Россия), Пиа Крамлинг (Швеция) и Элизабет Петц(Германия). По дополнительным показателям бронзовым призёром стала Стефанова.

Напомним, Костенюк одержала победу на чемпионате Европы по блицу в Монако, по итогам 13 раундов став единственной участницей, набравшей 10 очков.

Шахматистка Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу в Монако
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