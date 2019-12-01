Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу ЧМ, одолев Японию

На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России в матче за третье место одержала победу над командой Японии со счётом 5:4.
Счёт в матче открыли японские футболисты. Затем, на 8-й минуте, были забиты сразу три гола: Фёдор Земсков и Андрей Новиков вывели сборную России вперёд, но японцы сравняли счёт. На перерыв соперники ушли при счёте 3:2 в пользу Японии.
Во втором периоде команды обменялись голами. У России вновь отличился Земсков. Третий отрезок встречи начался с гола Алексея Макарова, сравнявшего счёт. На 29-й минуте Земсков вывел сборную России вперёд, оформив хет-трик в матче. Этот гол и принёс сборной России бронзовые медали.
Напомним, незадолго до начала встречи за третье место доктор сборной России Мингиян Бадмаев запретил главному тренеру команды Михаилу Лихачёву принимать участие в матче из-за высокой температуры. Накануне в полуфинале Россия под проливным дождём уступила команде Италии со счётом 7:8.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Матч за третье место
Россия – Япония – 5:4 (2:3, 1:1, 2:0).
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