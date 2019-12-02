Новиков — о бронзе чемпионата мира: тренер сказал, что без медалей будет провал

Защитник сборной России по пляжному футболу Андрей Новиков после победы в матче за третье место над сборной Японии (5:4) подчеркнул, что команда была готова на большее.
«Мы мечтали о победе на чемпионате мира. Жаль, что до финала не добрались. И невезение сказалось, и арбитры своё дело сделали. Не хочется лишний раз на них внимания обращать, но и закрыть глаза на такое судейство не получается. Разве не обидно, когда в матче равных команд главным персонажем становится арбитр?
Наш главный тренер Михаил Викторович Лихачёв приболел после игры с Италией и не смог присутствовать на матче с Японией. Но утром он собрал команды и сказал, что возвращаться домой без медалей – это провал. Ведь никто даже и не вспомнит, какой матч мы провели против сборной Бразилии. Теперь уже всё позади. Мы сегодня выиграли, и это главное. Вечером немного отметим», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.
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