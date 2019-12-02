Сборная Португалии стала 3-кратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Португалии по пляжному футболу победила на чемпионате мира, который проходил в Парагвае. В финале турнира, который состоялся вчера, 1 декабря, португальцы обыграли команду Италии со счётом 6:4.

Таким образом, португальцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2015 году. Эта победа стала для португальской сборной 3-й в истории. По этому показателю европейская команда уступает только бразильцам, побеждавшим на чемпионатах мира рекордные 14 раз.

Напомним, в матче за третье место сборная России одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Российские пляжники второй раз завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай

Финал

Италия – Португалия – 4:6 (1:1, 0:2, 3:3).