Сборная Португалии стала 3-кратным чемпионом мира по пляжному футболу
Сборная Португалии по пляжному футболу победила на чемпионате мира, который проходил в Парагвае. В финале турнира, который состоялся вчера, 1 декабря, португальцы обыграли команду Италии со счётом 6:4.
Таким образом, португальцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2015 году. Эта победа стала для португальской сборной 3-й в истории. По этому показателю европейская команда уступает только бразильцам, побеждавшим на чемпионатах мира рекордные 14 раз.
Напомним, в матче за третье место сборная России одержала победу над командой Японии со счётом 5:4. Российские пляжники второй раз завоевали бронзовые медали чемпионата мира.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Финал
Италия – Португалия – 4:6 (1:1, 0:2, 3:3).
Успех, которого им слишком мало. Россия – бронзовый призёр чемпионата мира!
Сборная России по пляжному футболу в тяжелейшем матче обыграла Японию и завоевала бронзу ЧМ. И этому успеху парни почти не радуются…
- 2 декабря 2019
-
02:47
-
00:42
-
00:25
-
00:09
- 1 декабря 2019
-
23:27
-
23:23
-
22:51
-
22:40
-
22:16
-
21:25
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:04
-
19:23
-
18:28
-
17:51
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:06
-
12:43
-
12:22
-
11:38
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
03:25
-
00:55
-
00:35
-
00:12
Партнерский контент