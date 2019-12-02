CAS рассмотрит апелляции легкоатлетов Ухова и Школиной в начале марта 2020 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал даты рассмотрения апелляций пяти российских легкоатлетов, которые были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Слушания назначены на 3-5 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте суда. В эти дни будут рассмотрены дела прыгунов в высоту Ивана Ухова и Светланы Школиной, Люкмана Адамса, который специализируется на тройном прыжке, а также барьеристок Юлии Кондаковой и Екатерины Галицкой.

Все они вошли в число 12 российских легкоатлетов, которых CAS в начале февраля признал виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

22 февраля Ухов, Галицкая, Школина, Адамс и Кондакова подали апелляции в CAS. Арбитражный суд рассмотрит каждое дело отдельно.

Если апелляции будут отклонены, Ухов лишится золота Олимпиады в Лондоне, Школина — бронзовой медали.