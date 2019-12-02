Привалова: российские спортсмены могли бы выступать за Беларусь или Казахстан

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Привалова выразила мнение, что из-за упадка патриотизма многие российские спортсмены готовы пойти на условия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и выступать под нейтральным флагом.

Ранее Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Сейчас люди стремятся выступить на Олимпиаде. И многим из них не очень важно, в каком они будут статусе, им хочется там просто выступить. Возможно, это связано с тем, что в стране происходит небольшой упадок патриотизма.



Что будет, если Россия примет решение о бойкотировании Олимпийских игр в Токио в 2020 году? Может быть, тем, кто хочет принять участие в Олимпиаде, дать возможность участвовать за Белоруссию, Казахстан или других?» — цитирует Привалову „Национальная служба новостей“.