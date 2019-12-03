Исполком ВАДА, который решит судьбу РУСАДА, перенесён из Парижа в Лозанну

Ключевое заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на котором в понедельник, 9 декабря, будет решаться вопрос о повторном отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну, сообщает Inside the Games.

Решение о переносе встречи было принято из-за того, что во Франции запланирована серия забастовок, из-за которых у членов исполкома ВАДА возникли сложности с приездом в Париж.

Перебои с передвижением могут начаться во Франции уже в четверг, 5 декабря, и, как ожидается, могут стать достаточно продолжительными и масштабными. Машинисты поездов, водители автобусов, авиадиспетчеры, работники электросетей и сотрудники полиции намерены бастовать и не посещать рабочие места в течение неопределённого срока.