Гершкович: Лихачёв внёс огромный вклад в успех сборной России на ЧМ в Парагвае

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что сборная России по пляжному футболу показала хороший результат на чемпионате мира в Парагвае. Подопечные Михаила Лихачёва завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Японии со счётом 5:4.
«Любая победа идёт в общую копилку нашего футбола. Мы были близки к финалу, обидным образом проиграв в полуфинале итальянцам. Но и третье место на мировом первенстве, считаю, хорошим результатом.
Особо хочется отметить главного тренера Михаила Лихачёва. Знаю о нём не понаслышке, он опытный и титулованный специалист, который внёс огромный вклад в это достижение", — приводят слова Гершковича «Известия».
Следующий чемпионат мира по пляжному футболу состоится в 2021 году в Москве. Россия впервые примет первенство планеты.
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