ВФЛА: проект дорожной карты согласовывается с РУСАДА

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что организация подготовила проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил. Документ находится на стадии финального согласования с руководством Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее стало известно, что ВФЛА должна представить минспорту дорожную карту по решению вопросов выхода из допингового кризиса до 5 декабря.
«Согласно рекомендациям Министерства спорта РФ, ВФЛА в сотрудничестве с РУСАДА должна до 3 декабря разработать дорожную карту по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и направить её в Минспорт РФ в срок до 5 декабря.
Проект документа готов, в настоящий момент он находится на стадии финального согласования с руководством РУСАДА. 5 декабря ВФЛА направит дорожную карту в министерство спорта, как и предполагалось», – цитирует Юхареву РИА «Новости».
- 3 декабря 2019
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