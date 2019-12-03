Зеппельт — о статье в New York Times: кто эти «чистые» спортсмены из России?

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный антидопинговыми расследованиями, отреагировал на статью в New York Times, в которой обсуждаются проблемы допинга в России, а также отображена позиция президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«После прочтения статьи в New York Times хочется спросить у МОК: «Кто эти якобы «чистые» спортсмены из России, которых нужно «защищать»? Бах знает ответ?» — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

В статье, в частности, отмечается, что в 2016 году перед Олимпийскими играми в Рио Бах был против полной дисквалификации России и призывал соблюдать баланс между «индивидуальной справедливостью» и «коллективным наказанием». Этой же позиции он придерживается и сейчас.

Однако председатель Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск не согласен с главой МОК.

«Я думаю, что мы уже знаем, что всему, что имеет отношение к этой Московской антидопинговой лаборатории, нельзя доверять», — отметил Аск.

По словам главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, только суровое наказание защитит чистых спортсменов из других стран и заставит Россию изменить своё поведение.

Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.