Вице-президент ВФЛА: последние четыре года прошли бездарно

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Марина Купцова оценила прошедшие четыре года с момента лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с допинговыми нарушениями.

«Популярна версия, что за последние четыре года российская лёгкая атлетика пришла в такое состояние. Я хотела бы всем напомнить, что четыре года назад нас собирали как антикризисный президиум в ситуации допинговых проблем. Выступают сейчас наши нейтральные спортсмены, они во весь голос говорят, почему они должны отвечать за людей, которые выступали восемь и более лет назад. Это уже не четыре года, а 15 лет. Об этом как-то все предпочитают не говорить. Последние четыре года прошли бездарно, пассивная позиция привела к обратному эффекту, это моё мнение как спортсмена и руководителя.



Что касается чистых спортсменов, не замешанных в допинговых проблемах, и их тренеров, защита очень слабая. Думаю, ужесточение мер против нарушителей благотворно повлияло бы на общую ситуацию. Та сторона противоборствующая очень хорошо подготовилась. Это событие мирового масштаба. Отстранение первых лиц федерации, люди были подготовлены. Вряд ли без основания они стали бы делать такие шаги», — цитирует Купцову РИА «Новости».

Вчера, 4 декабря, РУСАДА представило «Первоочередные антикризисные меры по восстановлению ВФЛА, в том числе с целью восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)». РУСАДА предложило отстранить тренерскоий штаб национальной команды, должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.