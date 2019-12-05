Комитет Госдумы поддержал проект о религиозных комнатах на спортобъектах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал проект по созданию специальных религиозных комнат на спортивных объектах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Теперь проект рассмотрят депутаты Госдумы.



«Проект об организации религиозных комнат на спортивных объектах будет вынесен на обсуждение палаты. Мы это делаем для того, чтобы дать организатору право удовлетворить потребности болельщиков. Все поддерживают», — сказал глава комитета Михаил Дегтярёв.



Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, являющийся членом комитета, отказался голосовать за этот проект: «Если ты хочешь помолиться — иди в церковь или мечеть. Я не понимаю, зачем это нужно».