Премьер-министр Медведев — о допинге в российском спорте: мы грешны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал допинговый скандал вокруг российского спорта. 9 декабря исполком ВАДА может лишить РУСАДА статусе соответствия в связи с обнаруженными махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории.



«Мы должны занять более строгую позицию по поводу допинга, в отношении тех, кто принимает решение об использовании препаратов. Финальная ответственность лежит на спортсмене и его враче. Всё, что связано с этим скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то зачесалось, решили ещё раз посмотреть все списки, пробы, вдруг, что упустили. Подвернуть тех, кто уже отвечал вторичной ответственности, да ещё и в ряде случаев распространить ответственность на спортсменов без учёта их вины.

С точки зрения спортивного законодательства, правонарушение может быть совершено только при наличии вины. Если лицо не знало, что оно использует допинг, они и не должно отвечать. Такую позицию в одно время занял CAS, с чем в последствии не согласились некоторые другие структуры. А CAS-то занял объективную позицию. Вполне вероятно, что решение будет сложным для нашей страны. Естественно, нашим спортивным властям даны указания сражаться за наши интересы.



Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. А другие страны, что, безгрешны? Вот это больше всего раздражает. Но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Очевидно, что это связано с политической ситуацией. Нужно будет биться за интересны нашего спорта и спортсменов. Поживём-увидим, чем это закончится", — сказал Медведев ходе общения с журналистами.