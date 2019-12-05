МОК не сомневается в наличии манипуляций с базой данных Московской лаборатории

Президент Международного комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с очередным допинг-скандалом, связанным с возможными манипуляциями базы данных в Московской антидопинговой лаборатории.
«Хочу напомнить, что в 2016 году нам, за две-три недели до Игр в Рио-де-Жанейро, был предоставлен временный отчёт Ричарда Макларена. На этот раз, в преддверии Олимпиады-2018, мы уже получили окончательный отчёт, в котором в деталях описаны нарушения антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи-2014.
Ситуация достаточно очевидная. Мы не сомневаемся в заявлениях ВАДА о том, что даже после восстановления РУСАДА были выявлены новые нарушения — на этот раз касающиеся манипуляции с базой данных.
Я не собираюсь спекулировать на тему предстоящих международных соревнований, которые запланированы в России. Я не знаю всех деталей решения, которое ВАДА вынесет 9 декабря. Сейчас остаётся лишь ждать. Очень надеюсь, что ВАДА чётко прояснит каждую из деталей своего решения», — заявил Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.
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