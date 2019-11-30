Родченков шантажировал невинных спортсменов? Неоднозначное расследование НТВ

Телекомпания НТВ выпустила документальный фильм-расследование под названием «Мутная ВАДА», в котором раскрываются важные детали допингового скандала с участием России. Напомню, что из-за этого скандала наша страна может лишиться участия во всех международных соревнованиях на четыре года.
Расследование НТВ принесло весьма любопытные результаты. В фильме говорится о том, что во всей этой истории есть отчётливый американский след. В систему LIMS, где хранились данные Московской антидопинговой лаборатории, входили 500 раз с IP-адресов, которые находятся в США.
Всё придумал Родченков и шантажировал спортсменов
По данным НТВ, в преступной схеме участвовали три человека – бывший глава московской лаборатории Григорий Родченков и его заместители Олег Мигачёв и Тимофей Соболевский. Они внедрили ту самую систему LIMS, с помощью которой могли определить статистику использования запрещённых препаратов тем или иным спортсменом.
Однако всё было не так просто. Родченков и компания создали LIMS не только для сбора данных, но и для личного обогащения. Три «бизнесмена» создали секретный чат внутри этой программы, где обсуждали преступные схемы. Понятно, что всем остальным работникам лаборатории доступ в этот чат был закрыт.
Если верить расследованию НТВ, переписку Родченкова, Мигачёва и Соболевского сумели взломать сотрудники кибербезопасности. Оказалось, что у спортсменов, тренеров и целых федераций вымогали деньги за то, чтобы закрывать дела на нарушения антидопинговых правил. Причём далеко не всегда эти нарушения были реальными. Часто Родченков и сотоварищи составляли протоколы таким образом, что в них оказывались запрещённые препараты. То есть придумывали допинговые дела, если говорить простым языком.
«Манипулятор и мошенник»
Министр спорта Павел Колобков выразил уверенность, что Родченков способен и не на такие преступные схемы. Бывший глава Московской лаборатории уехал в США в 2016 году сразу за своим заместителем Соболевским.
«Всеми признано, в том числе и ВАДА, что этот человек, Родченков – манипулятор, мошенник, который создавал некую систему применения допинга и шантажа спортсменов. Этот человек находится под следствием в Российской Федерации».
НТВ утверждает, что Родченков даже после переезда в Америку продолжал удалённо контролировать дела лаборатории. Более 500 входов в систему были выполнены с американских IP-адресов под учётными записями Соболевского и Мигачёва.
Почему фильм НТВ – это важно
Прекрасно понимаю, что многие читатели с иронией отнесутся к расследованию НТВ, ведь в очередной раз проблемы ищутся не в самих себе, а где-то ещё. А на Запад и Америку всё свалить – это вообще у нас за милую душу. Не возьмусь прямо сейчас оценивать документальный фильм телекомпании.
Но на самом деле важно другое – само наличие ответной реакции. Когда Хайо Зеппельт выкладывает свои фильмы и расследования, ему почему-то верят, хотя доказательная база там как правило весьма сомнительная. А верили ему потому, что не было альтернативы. И в этом плане «документалка» НТВ со всей её неоднозначностью подойдёт в самый раз. Хотим мы того или нет, но закулисную борьбу тоже надо уметь вести.
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