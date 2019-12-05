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Мозалёв прокомментировал победу в короткой программе юниорского Гран-при

Мозалёв прокомментировал победу в короткой программе юниорского Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился эмоциями от победы в короткой программе юниорского финала Гран-при в Турине.

«Очень доволен, всё получилось хорошо. Тренеры похвалили. Старался контролировать всё сразу, это дало результат. Зрители очень поддерживали, такой здесь тёплый зал.

То, что перед произвольной будет день отдыха, — для меня нейтральный фактор. Нужно уметь выступать в любых условиях. Победа здесь будет означать, что я двигаюсь в правильном направлении.

Что касается Турина, мы живём в центре, поэтому гуляем вечерами. Красивый город. О соперниках я не думаю, думаю о своих прокатах. Не смог бы выбрать самый любимый элемент. Мне нравятся многооборотные прыжки», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

Финал Гран-при продлится до 8 декабря.

Фигурист Мозалёв лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при
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