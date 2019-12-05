Мозалёв прокомментировал победу в короткой программе юниорского Гран-при

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился эмоциями от победы в короткой программе юниорского финала Гран-при в Турине.
«Очень доволен, всё получилось хорошо. Тренеры похвалили. Старался контролировать всё сразу, это дало результат. Зрители очень поддерживали, такой здесь тёплый зал.
То, что перед произвольной будет день отдыха, — для меня нейтральный фактор. Нужно уметь выступать в любых условиях. Победа здесь будет означать, что я двигаюсь в правильном направлении.
Что касается Турина, мы живём в центре, поэтому гуляем вечерами. Красивый город. О соперниках я не думаю, думаю о своих прокатах. Не смог бы выбрать самый любимый элемент. Мне нравятся многооборотные прыжки», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».
Финал Гран-при продлится до 8 декабря.
- 5 декабря 2019
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
17:53
-
17:47
-
17:29
-
15:42
-
15:07
-
14:43
-
14:15
-
14:08
-
13:53
-
13:37
-
13:26
-
13:15
-
13:03
-
12:36
-
12:15
-
11:45
-
11:32
-
09:29
-
09:13
-
08:38
-
01:00
-
00:43
-
00:08
- 4 декабря 2019
-
23:53
-
22:49
-
22:03
-
21:56
-
20:07
-
19:35