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Сборная России по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Сборная России по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов завоевали золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Их результат 1 минута 36,22 секунды стал новым мировым рекордом.

Предыдущее лучшее время на этой дистанции было установлено год назад — 13 декабря 2018 года сборная США показала время 1 минута 36,4 секунды.

Серебряные медали чемпионата Европы достались сборной Нидерландов, бронзовые — команде Дании.

Чемпионат Европы. Глазго. Смешанная эстафета, 4х50. Комплексное плавание

1. Россия — 1.36,22 (Мировой рекорд)
2. Нидерланды — 1.37,12
3. Дания — 1.38,02.

Ранее на соревнованиях в Глазго две медали завоевал россиянин Михаил Вековищев — на дистанции 100 метров баттерфляем он стал вторым, а в заплыве на 200 метров вольным стилем показал третье время.

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