Сборная России по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Российский пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов завоевали золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Их результат 1 минута 36,22 секунды стал новым мировым рекордом.



Предыдущее лучшее время на этой дистанции было установлено год назад — 13 декабря 2018 года сборная США показала время 1 минута 36,4 секунды.



Серебряные медали чемпионата Европы достались сборной Нидерландов, бронзовые — команде Дании.



Чемпионат Европы. Глазго. Смешанная эстафета, 4х50. Комплексное плавание



1. Россия — 1.36,22 (Мировой рекорд)

2. Нидерланды — 1.37,12

3. Дания — 1.38,02.

Ранее на соревнованиях в Глазго две медали завоевал россиянин Михаил Вековищев — на дистанции 100 метров баттерфляем он стал вторым, а в заплыве на 200 метров вольным стилем показал третье время.