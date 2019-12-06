Клишина: желания вернуться в Россию не было никогда

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина рассказала, как пять лет назад решилась на переезд в США.

«Это не было спонтанным решением, мне просто хотелось попробовать что-то новое в тренировках. Сначала я поехала на два месяца, это было осенью. Потренировалась, посмотрела всё. Поняла, что нужно остаться. И тогда уже перебралась насовсем. Я же не тайно сбежала. Мы спокойно с тренером это обсудили. Все взрослые люди и всё понимают.

Первые два месяца, наверное, были самыми трудными. Больше всего я боялась, что не буду ничего понимать, потому что плохо знала язык. Думала: как буду общаться с тренером? Но желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда. Я вообще ожидала худшего, потому что осознавала, что фактически буду одна в чужой стране. Но меня отлично приняли. Тренер Лорен Сигрейв, с которым я работала, очень поддерживал меня. У него был опыт работы со спортсменами, которые даже «привет» не могли по-английски сказать. Я-то хоть что-то умела. В команде у нас было много ребят из разных стран, поэтому никого не удивляло, что я не американка.

Я не так часто бываю в России, так что мне всё нравится, когда приезжаю! Но было время, когда я соблюдала безглютеновую диету и как раз была дома. Так вот найти подходящие продукты в магазинах было практически невозможно! Это сейчас они стали популярнее. Вообще же в России с продуктами лучше. Я имею в виду сезонные фрукты и овощи. Проще найти свежее", — цитирует Клишину «Лента».