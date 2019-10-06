Клишина — о Салазаре: в США шокированы отстранением столь известного человека

Российская прыгунья Дарья Клишина, которая не выступит на чемпионате мира в Дохе из-за травмы бедра, рассказала об отношении американского легкоатлетического сообщества к четырёхлетней дисквалификации титулованного тренера Альберто Салазара.
«Об этом впервые узнала даже не из СМИ, первыми заговорили американцы, и для них это было шоком. Не так часто такие скандалы выносятся на публику, особенно когда дисквалифицируют на четыре года тренера, у которого в учениках достаточно громкие имена.
Но в США выстроена другая система: если у нас все идёт через федерацию, там очень много личных тренеров, которые никак не связаны с федерацией. Они все работают отдельно: кто-то — в колледже, кто-то — в университете, кто-то — отдельно в клубе, — и не связаны между собой, как у нас. Так что там каждый отвечает сам за себя. И там шок от того, что столь известный человек оказался в такой ситуации», — приводит слова Клишиной ТАСС.
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